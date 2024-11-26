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Опубликованы кадры тушения Superjet 100 в Анталье от первого лица

По данным СК РФ, загорелся фюзеляж самолета, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать, никто не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2024-11-26 00:43:05
© Фото: @ecakmakdhmi, X © Видео: @ecakmakdhmi, X

Турецкие СМИ опубликовали кадры тушения возгорания в российском самолете Superjet 100, которое случилось в воскресенье, 24 ноября, после посадки в аэропорту Антальи.

Кадры показывают работу турецких огнеборцев от первого лица. В тушении задействовали около десятка единиц пожарной техники. 

Напомним, в результате пожара в самолете никто не пострадал, всех пассажиров и экипаж удалось оперативно вывести из загоревшегося самолета. Эвакуация происходила с помощью надувных трапов. 

По сообщению СК, во время посадки загорелся фюзеляж воздушного судна. Ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского судна.

#пожар #Самолет #Турция #superjet 100 #Анталья
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