После пожара в самолете в аэропорту Антальи возбуждено уголовное дело

Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России воздушного судна возбуждено уголовное дело после возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи.

Признаками преступления является нарушение правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского судна. Установлено, что во время посадки загорелся фюзеляж, то есть корпус самолета.

Ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей. На данный момент назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий для выяснения обстоятельств.

Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали, что причиной тяжелой посадки самолета стал сдвиг ветра. При этом некоторые пассажиры утверждают, что слышали подозрительный шум еще во время полета.