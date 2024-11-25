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Пассажиры описали первые минуты пожара в самолете в Анталье

Некоторые узнали о поломке еще во время полета, когда услышали подозрительный шум.
Карина Тазетдинова 2024-11-25 09:50:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Zhenyalavrik, Telegram

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, на котором произошло возгорание, рассказали о первых минутах после приземления.

«Детей не пропускали, никого не пропускали. Мы сидели практически в самом конце, и сзади шел дым. И тут кто-то крикнул, что сзади появились спасательные трапы, бегите назад. Мы бежим назад, а там дым еще сильнее. Начинаем задыхаться. И нам говорят: "Наоборот, бегите вперед"», - рассказала Евгения Лавриненко.

По словам пассажиров, была сильная давка при эвакуации. Первые минуты вызвали у людей панику - был неорганизованный спуск трапа, многие пытались бежать с чемоданами, толпа не пропускала детей.

Отмечается, что часть пассажиров заподозрили неладное еще во время полета. Некоторые слышали подозрительный шум, а после жесткой посадки они заметили разлив топлива.

«При приземлении был очень резкий удар, после чего я обратила внимание, что топливо разливается. Приехали экстренные службы прямо моментально, то есть мы начали уже понимать, что что-то происходит, и начался пожар», - объяснила Наталья Шпет.

Ранее сообщалось, что в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», который летел из Сочи.

После сообщений о происшествии на место направились сотрудники генконсульства. Они решили вопросы об оказании помощи пассажирам с загранпаспортами.

#Россия #пожар #Самолет #эвакуация #очевидцы #Анталья #азимут
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