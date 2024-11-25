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Генконсульство РФ помогло пассажирам загоревшегося самолета в Турции

После получения информации о пожаре сотрудники Генконсульства незамедлительно направились к месту происшествия.
Карина Тазетдинова 2024-11-25 06:23:45
© Фото: ТРК «Звезда»

Генконсульство РФ в Анталье решило вопросы об оказании помощи пассажирам российской авиакомпании «Азимут», на самолете которой произошло возгорание.

«Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия», — следует из заявления.

В частности, была урегулирована проблема пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся без загранпаспортов из-за пожара. Генконсульство заверило, что посодействует в восстановлении документов.

Некоторые пассажиры сразу покинули аэропорт, оставшимся в ожидании багажа предоставили питание, отмечается в заявлении. Также граждан РФ, которые должны были вернуться обратным рейсом, разместили в гостинице до прибытия резервного борта.

Ранее сообщалось. что в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», который летел из Сочи. В пресс-службе сообщили, что возгорание произошло из-за сдвига ветра.

#Россия #пожар #Самолет #Турция #пассажиры #Возгорание #генконсульство #азимут #рсавиация
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