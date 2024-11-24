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В Ливане свыше 30 человек погибли при израильских авиаударах

По данным Минздрава республики, ракетные удары пришлись на южные и северо-восточные регионы страны.
Глеб Владовский 2024-11-24 00:11:52
© Фото: stringer XinHua Globallookpress

В Ливане свыше 30 человек погибли в результате авиаударов ВВС Израиля. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Уточняется, что в результате ракетных атак ЦАХАЛ по окрестностям провинциального центра Баальбек на северо-востоке Ливана, где находятся тыловые базы «Хезболлы». В результате 24 человека погибли, еще 45 получили ранения.

Кроме того, ВВС Израиля нанесли бомбовые удары по портовому городу Тир и поселкам Айн-Бааль и Батулия на юге Ливана. По данным Минздрава, в регионе погибли 11 человек, еще 26 получили ранения.

Армия обороны Израиля регулярно наносит авиаудары по территории Ливана. Так, 23 ноября, в результате удара авиации ЦАХАЛ по Бейруту, погибли по меньшей мере 11 человек.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #авиаудары
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