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«Хезболла» заявила об ударе по базе ВМС Израиля около Хайфы

В воскресенье, 24 ноября, ливанская группировка выпустила по Израилю не менее 160 ракет, некоторые попали и по городу Хайфа.
Марина Крижановская 2024-11-24 21:44:44
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress

Израильская база Военно-морских сил на севере страны попала под обстрел ливанцев. Как сообщила шиитская вооруженная группировка «Хезболла», удар пришелся по базе около Хайфы - города-порта на Средиземном море. Об этом сообщило агентство AP, опубликовав кадры последствий ударов.

В общей сложности за день «Хезболла» выпустила по Израилю около 160 ракет и прочих снарядов. Некоторые из них удалось перехватить. При этом, в Хайфе одна из ракет попала в жилой дом, теперь он находится под угрозой обрушения.

С начала нового витка палестино-израильского конфликта ливанская группировка периодически наносит удары по северному Израилю и различным поселениям в приграничью Но с проведением израильской армией операции «Стрелы севера» на территории Ливана эти атаки усилились.

Так, 16 ноября сообщалось, что группировка ударила по пяти военным базам Израиля в районе Хайфы. Перечислялось, что пострадали логистическая база Хайфы, которую используют Военно-воздушные силы, база ВМС, база ВМС «Стелла Марис» западнее портового города, логистическая база в Тейр Кармель и впервые удар пришелся по базе «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном восточнее Хайфы.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #Обстрел #вмс израиля #порт Хайфа
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