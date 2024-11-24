«Хезболла» заявила об ударе по базе ВМС Израиля около Хайфы

Израильская база Военно-морских сил на севере страны попала под обстрел ливанцев. Как сообщила шиитская вооруженная группировка «Хезболла», удар пришелся по базе около Хайфы - города-порта на Средиземном море. Об этом сообщило агентство AP, опубликовав кадры последствий ударов.

В общей сложности за день «Хезболла» выпустила по Израилю около 160 ракет и прочих снарядов. Некоторые из них удалось перехватить. При этом, в Хайфе одна из ракет попала в жилой дом, теперь он находится под угрозой обрушения.

С начала нового витка палестино-израильского конфликта ливанская группировка периодически наносит удары по северному Израилю и различным поселениям в приграничью Но с проведением израильской армией операции «Стрелы севера» на территории Ливана эти атаки усилились.

Так, 16 ноября сообщалось, что группировка ударила по пяти военным базам Израиля в районе Хайфы. Перечислялось, что пострадали логистическая база Хайфы, которую используют Военно-воздушные силы, база ВМС, база ВМС «Стелла Марис» западнее портового города, логистическая база в Тейр Кармель и впервые удар пришелся по базе «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном восточнее Хайфы.