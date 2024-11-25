Минюст США завершил все федеральные дела против Трампа

Министерство юстиции США завершило федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил директор по коммуникациям команды республиканца Стивен Чунга.

«Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа», - передает его слова ТАСС.

По словам Чунга, решение ознаменует «главную победу для верховенства права».

Ранее в ходатайстве Вашингтонского суда было сказано, что был выдвинут запрос об отмене слушаний, чтобы правительство могло предпринять дальнейшие действия Минюста США. Суд одобрил просьбу прокурора.

Напомним, что суд признал Трампа виновным в «восстании» 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. Однако бывшему президенту разрешили участвовать в предстоящих выборах, несмотря на 14 поправку. Согласно ей, американские чиновники не могут занимать будущие должности, если они были участниками восстаний. Так, Дональд Трамп станет первым президентом в истории, который подвергался уголовному преследованию.