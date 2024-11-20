МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что Запад все больше вовлекается в украинский конфликт

По словам пресс-секретаря российского президента, действия западных стран ведут к эскалации конфликта.
Сергей Лебедев 2024-11-20 06:28:10
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

Западные страны еще больше вовлекаются в украинский конфликт, разрешая киевскому режиму наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, ведет к новым виткам напряженности и эскалации», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, на днях появилась информация о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Позже в Кремле напомнили, что Владимир Путин еще в сентябре сформулировал позицию по данному вопросу.

Глава государства отмечал, что так разрешение бить по территории РФ высокоточным оружием большой дальности западного производства - это не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.

А накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал удары по Брянской области ракетами ATACMS. По его словам, атака является сигналом того, что Запад желает эскалации.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что использование подобных ракет без американской стороны невозможно.

#Россия #в стране и мире #сша #Киев #Запад #Дмитрий Песков #ATACMS #дальнобойное оружение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 