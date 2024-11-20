Песков заявил, что Запад все больше вовлекается в украинский конфликт

Западные страны еще больше вовлекаются в украинский конфликт, разрешая киевскому режиму наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, ведет к новым виткам напряженности и эскалации», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, на днях появилась информация о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Позже в Кремле напомнили, что Владимир Путин еще в сентябре сформулировал позицию по данному вопросу.

Глава государства отмечал, что так разрешение бить по территории РФ высокоточным оружием большой дальности западного производства - это не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.

А накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал удары по Брянской области ракетами ATACMS. По его словам, атака является сигналом того, что Запад желает эскалации.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что использование подобных ракет без американской стороны невозможно.