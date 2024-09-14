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В НАТО посчитали разрешение Киеву бить вглубь РФ оправданным

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу.
Игнат Далакян 2024-09-14 20:39:18
© Фото: IMAGO Janine Schmitz photothek.d Globallookpress

Снятие запрета для украинских войск использовать дальнобойное оружия для ударов вглубь России оправдано, но каждая сторона самостоятельно принимает решение по этому вопросу. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

«В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах, любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами страны», - цитирует РИА Новости Бауэра, который выступал на пресс-конференции в Праге по итогам заседания военного комитета НАТО.

Он отметил, что «с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов».

При этом он добавил, что страны, которые предоставляют Киеву оружие, могут устанавливать определенные границы его использования, поскольку «чувствуют» ответственность за передачу вооружения. Глава военного комитета НАТО подытожил, что поэтому сейчас идут политические дискуссии, а разные страны высказывают разные мнения по этому вопросу.

Ранее заместитель главы Министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ осведомлена о решении западных стран наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Он добавил, что на эту тему глава государства выразился предельно четко.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием изменят суть конфликта на Украине. По словам главы государства, такое решение есть будет ничем иным, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.

#в стране и мире #НАТО #Удары по России #западное дальнобойное оружие
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