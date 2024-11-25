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Эксперт назвал вероятные причины ЧП с самолетом в Анталье

Специалист по безопасности допустил, что причиной возгорания двигателя могло стать сочетание нескольких факторов, включая плохие погодные условия и ошибку экипажа.
Ян Брацкий 2024-11-25 11:44:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вероятной причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи могла стать жесткая посадка. Таким мнением со «Звездой» поделился основатель одного из сервисов безопасности полетов Андрей Патраков.

«Пока можно сделать только предварительный анализ того, что присутствует в открытых источниках. Ясно, что как минимум была жесткая посадка. Все пассажиры говорят о том, что был удар при приземлении. Ее причины предстоит выяснить. Это может быть и погодный фактор, и работа экипажа», - сказал Патраков.

Ранее в Генеральном консульстве Российской Федерации в Анталье рассказали, что вся необходимая помощь пассажирам была оказана. Содействие в этом оказали Росавиация, авиакомпания и турецкая сторона.

В частности, был урегулирован пропуск на территорию Турции пассажиров, оставшихся из-за пожара без документов. Паспорта оперативно восстановят, пообещали в генконсульстве РФ.

Людям также предоставили питание. Ожидавших вылета на родину отправили в гостиницу до прибытия резервного борта.

Напомним, при посадке в Анталье загорелся двигатель пассажирского самолета, который летел из Сочи. Турецкие пожарные оперативно потушили пламя, пассажиры и экипаж эвакуировались по надувным трапам. Обошлось без пострадавших.

#пожар #Аэропорт #Sukhoi Superjet 100 #наш эксклюзив #Анталья
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