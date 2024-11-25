В Литве объявлен режим «экстремальной ситуации» в зоне падения лайнера

Власти Вильнюса объявили в зоне падения экипажа грузового Boeing-737 режим «экстремальной ситуации», сообщил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

По его словам, это поможет оперативно собрать опасные вещества, навести порядок и ликвидировать последствия аварии. Отмечается, что обломки разбросаны на большой площади.

«Срочно объявим на территории катастрофы режим экстремальной ситуации. Это позволит оперативно ликвидировать последствия аварии, навести порядок, собрать опасные вещества», - следует из обращения.

Ранее в соцсетях появилась версия, что взрыв прогремел перед крушением, потому что лайнер перевозил аккумуляторы. При этом центр по управлению кризисными ситуациями Литвы не обладает такими данными.

Ранее грузовой самолет разбился в Литве неподалеку от международного аэропорта Вильнюса. В результате крушения один из членов экипажа скончался.