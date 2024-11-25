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В Литве объявлен режим «экстремальной ситуации» в зоне падения лайнера

Таким образом, специалисты смогут оперативно собрать опасные вещества.
Карина Тазетдинова 2024-11-25 11:14:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Вильнюса объявили в зоне падения экипажа грузового Boeing-737 режим «экстремальной ситуации», сообщил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

По его словам, это поможет оперативно собрать опасные вещества, навести порядок и ликвидировать последствия аварии. Отмечается, что обломки разбросаны на большой площади.

«Срочно объявим на территории катастрофы режим экстремальной ситуации. Это позволит оперативно ликвидировать последствия аварии, навести порядок, собрать опасные вещества», - следует из обращения.

Ранее в соцсетях появилась версия, что взрыв прогремел перед крушением, потому что лайнер перевозил аккумуляторы. При этом центр по управлению кризисными ситуациями Литвы не обладает такими данными.

Ранее грузовой самолет разбился в Литве неподалеку от международного аэропорта Вильнюса. В результате крушения один из членов экипажа скончался.

#в стране и мире #пожар #Самолет #крушение #вильнюс #Литва #лайнер #Boeing-737 #Валдас Бенкунскас
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