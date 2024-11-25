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Появились кадры крушения грузового Boeing-737 возле жилого дома в Литве

Жителей смогли безопасно эвакуировать, так как сам самолет не задел двухэтажный дом.
Карина Тазетдинова 2024-11-25 10:24:06
© Фото: KyraCloudy, x.com © Видео: KyraCloudy, x.com

В соцсетях опубликовали кадры рухнувшего рядом с жилым домом под Вильнюсом грузового самолета Boeing-737. Борт летел по заказу немецкой компании DHL из Лейпцига и разбился на подлете к международному аэропорту.

«Самолет DHL упал, когда он собирался совершить посадку», - передает Reuters.

Один из членов экипажа скончался, когда экстренные службы уже достали его из-под обломков, передает национальное радио LRT. Всего внутри находились четыре человека - два пилота и два сотрудника компании.

Жителей смогли безопасно эвакуировать, так как сам самолет не задел двухэтажное строение. Отмечается, что на месте крушения начался сильный пожар.

Причины падения лайнера пока не установлены, на месте работают следователи.

#пожар #Самолет #крушение #вильнюс #Литва #лайнер #Boeing-737 #DHL
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