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В Литве грузовой самолет упал рядом с жилым домом

Из четырех человек, находившихся на борту рухнувшего самолета, спасти удалось одного пилота.
Ян Брацкий 2024-11-25 08:24:29
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Грузовой самолет разбился в Литве. Трагедия произошла неподалеку от международного аэропорта Вильнюса.

«Самолет компании DHL упал на двухэтажный дом. По предварительным данным, на борту были два пилота и два сотрудника компании», - рассказал в интервью радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс.

На место падения воздушного судна оперативно прибыли спасатели и пожарные. Одного из пилотов удалось спасти, судьба остальных членов экипажа и пассажиров остается неизвестной.

О жертвах и масштабах разрушений на земле не сообщается. Место падения оцеплено силовиками. 

Также пока не установлены причины крушения лайнера. На месте работают следователи. Известно, что самолет направлялся в Вильнюс из Лейпцига.

#Катастрофа #Самолет #крушение #Литва #DHL
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