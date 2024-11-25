В Литве грузовой самолет упал рядом с жилым домом

Грузовой самолет разбился в Литве. Трагедия произошла неподалеку от международного аэропорта Вильнюса.

«Самолет компании DHL упал на двухэтажный дом. По предварительным данным, на борту были два пилота и два сотрудника компании», - рассказал в интервью радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс.

На место падения воздушного судна оперативно прибыли спасатели и пожарные. Одного из пилотов удалось спасти, судьба остальных членов экипажа и пассажиров остается неизвестной.

О жертвах и масштабах разрушений на земле не сообщается. Место падения оцеплено силовиками.

Также пока не установлены причины крушения лайнера. На месте работают следователи. Известно, что самолет направлялся в Вильнюс из Лейпцига.