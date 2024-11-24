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Захарова ответила Киеву на слова о несуществующем «Орешнике»

Дипломат посоветовала Киеву лучше определиться с существованием завода Южмаш.
Алексей Курильченко 2024-11-24 09:32:03
© Фото: Кристина Кормилицына РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Киева в том, что российской баллистической ракеты «Орешник» на самом деле якобы не существует. Дипломат призвала Банковою определиться и напомнила, что завод Южмаш действительно перестал существовать.

«Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует... Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, ранее Киев так же говорил о Крымском мосту. Долго время украинские власти отказывались признавать существование сооружения, но потом захотели его уничтожить.

Напомним, что 21 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что российские войска применили новейшую баллистическую ракету «Орешник» для уничтожения украинского завода Южмаш в Днепропетровске. Это гиперзвуковая ракета в безъядерном исполнении. Удар нанесен в ответ на использование Киевом дальнобойных западных ракет для ударов по территории РФ. Позже Путин заявил о начале серийного производства ракеты и представил к наградам ее создателей.

#Украина #Мария Захарова #орешник
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