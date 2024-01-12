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Конгрессмен Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене

По словам Байдена, атака проведена в ответ на «беспрецедентные нападения хуситов» в Красном море.
Ирина Егорова 2024-01-12 04:58:01
© Фото: Дмитрий Паршин, РИА Новости

Перед нанесением ударов по объектам хуситов в Йемене президенту США Джо Байдену следовало бы уведомить конгресс об операции и «и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке», заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна.

«Это первая статья конституции. Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец», - сказано в сообщении Кханна в Х

Военные США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов в Йемене 12 января. Этот факт подтвердил лично Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Операцию против хуситов также поддерживают Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». Десятки целей хуситов были поражены - атаки велись по международному аэропорту Саны, самой столице, портовому городу Ходейда, населенным пунктам Саада и Дхамар.

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