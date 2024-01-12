Politico: атака по Йемену нанесена при поддержке Австралии, Канады и Нидерландов

США и Великобритания нанесли воздушные и ракетные удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна, передает Politico. Уточняется, что о начале операции не было объявлено.

Совместное нападение, в котором участвовали американские самолеты, корабли и подводные лодки, произошло после того, как хуситы проигнорировали предупреждения Вашингтона о прекращении атак на коммерческие суда в водах Красного моря.

Военные США и Великобритании нанесли удар по более чем дюжине целей хуситов в Йемене. Под массированную бомбардировку американо-британской коалиции попал международный аэропорт Саны. В число целей входили радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет. В ответ на атаку с территории Йемена было запущено большое количество ракет, сообщал телеканал Al Mayadeen. Утверждалось, что одной из них был поражен американский корабль.

Ранее в качестве попытки международного сообщества установить безопасность в красноморской зоне, США инициировали начало операции против хуситов под названием «Страж процветания».

Нападения хуситов в Красном море вызвали обеспокоенность в Вашингтоне из-за их воздействия на международную торговлю, включая серьезные задержки поставок и повышение ставок страхования, сказал другой высокопоставленный чиновник. Ряд крупных судоходных компаний уже прекратили движение через Красное море.