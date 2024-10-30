WSJ: демократы и республиканцы согласились игнорировать госдолг США

Перед выборами в США сложился, по сути, двухпартийный консенсус относительно государственного долга и бюджетного дефицита страны, пишет Wall Street Journal. Республиканская и Демократическая партия, по сути, игнорируют эту проблему.

Согласно оценке Международного валютного фонда, к концу 2024 года государственный долг США достигнет 121% от ВВП, а в 2029 году вырастет до 131,7% ВВП.

За время правления демократа Джо Байдена госдолг США увеличился с 28 триллионов долларов в 2021 году до более чем 34,5 триллионов долларов.

Ведущие политические силы страны, по сути, решили не обращать внимания на долг Вашингтона времен Второй мировой войны и на огромный годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране, пишет редактор газеты Джеймс Фриман.

Он отметил, что будущему президенту США придется тратить гораздо меньше, чем обещал во время своей предвыборной кампании. Между тем, программы Камалы Харрис и Дональда Трампа мало согласуются с необходимостью решать проблему госдолга.

Фриман отмечает, что США не могут позволить себе стать Аргентиной, и предполагает, что при таком большом государственном долге американцам потребуется не только надежда.