Боевики ВСУ буквально сровняли с землей деревню Ольговка. Там они организовали серьезную оборону, будучи уверенными, что смогут остановить российские войска. Командир роты отряда «Буран» добровольческого корпуса с позывным Бухгалтер показал «Звезде» поселок, который еще совсем недавно он штурмовал со своим отрядом. Командир сказал, что порой наши штурмовики и украинские боевики вели бои, находясь на разных этажах одного здания. По несколько часов и даже суток, пока не кончались боеприпасы.

Теперь трудно узнать, но когда-то это была центральная площадь Ольговки. Вот бывшее здание администрации поселка, тут - здание почты, а здесь - местная школа, за которую, как говорят наши бойцы, шли самые тяжелые бои. Сейчас там нет ни одного целого здания.

Боевики ВСУ любой ценой старались удержать Ольговку, так это позволяло им контролировать дорогу из Коренево на юг, в сторону Суджи. Практически в каждом здании Ольговки были устроены огневые точки, ее боевики ВСУ превратили в мертвую зону. И многие из них сами стали ее частью, навсегда оставшись на курской земле.

Бои за Ольговку, говорят бойцы отряда «Буран», были крайне тяжелыми. Нелегкими они остаются и сейчас, когда, несмотря на превосходство российских войск и в технике, и в живой силе, боевики ВСУ еще продолжают отчаянно сопротивляться.

Стремительной и молниеносной была и операция по штурму Ольговского леса, говорят военнослужащие. Накат наших подразделений был настолько мощным, по словам разведчика-пулеметчика отряда «Буран» с позывным Микки, что боевики не могли поднять головы, а в какой-то момент они кто в панике, кто почти в полусознательном состоянии начали покидать свои позиции. Это было не отступление, а бегство, вспоминают наши бойцы. Кто-то из них летел по полю, как зомбированный. По ним стреляли, но они продолжали бежать.

На кадрах с российского беспилотника видно, что около 250 украинских боевиков пытались вырваться из окружения в районе Ольговского леса. На открытом пространстве сначала их накрыли российские FPV-дроны. Завершила картину боя наша артиллерия: примерно 180 украинских военных остались лежать в поле.