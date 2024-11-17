Российские военнослужащие заблокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области, сообщило Минобороны России.

Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку прорваться из образовавшегося котла группами по 15-20 человек.

Бойцы группировки войск «Север» открыли по боевикам огонь. Было уничтожено больше 80 националистов. Около 40 военнослужащих ВСУ были ранены, часть из них бросили сослуживцы.

Сейчас идет зачистка этого района и ликвидация оставшихся сил противника. 24 украинских боевика взяли в плен.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.