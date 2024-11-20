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Завершено уничтожение блокированной у Ольговской рощи группировки ВСУ

Вооруженные силы России продолжают разгром формирований противника на территории Курской области.
2024-11-20 13:53:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о завершении уничтожения блокированной у Ольговской рощи группировки ВСУ. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что ВС РФ продолжают разгром формирований неприятеля, находящихся на территории Курской области. 

При этом МО РФ отметило, что за сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли огневое поражение формированиям девяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Малая Локня, Лебедевка, Никольский, Новоивановка и Свердликово. 

Также сообщается, что сутки боевых действий на Курском направлении стоили противнику более 400 боевиков. Еще 11 военнослужащих врага сдались в плен. 

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Ильинка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Курская область #уничтожение #боевики всу #Ольговская Роща
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