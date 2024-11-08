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В штабе Трампа допустили, что Маск получит должность в правительстве США

Членом администрации Трампа также может стать бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.
Алексей Курильченко 2024-11-08 11:02:38
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency © Видео: ТРК «Звезда»

Американский бизнесмен Илон Маск может стать членом администрации Трампа после его вступления в должность президента. Предприниматель может получить должность министра - все зависит от его решения. Об этом в программе «Между тем» заявил член избирательного штаба Дональда Трампа, политолог и журналист Игорь Туфельд.

«В отношении Илона Маска - все зависит от него самого. Если он согласится на министерский пост, то он его получит. Но Маск занимается, по его мнению, более серьезными делами. Поэтому его кандидатура находится под вопросом - только из-за него самого», - заявил Туфельд.

В настоящее время известно, что в состав администрации Трампа войдут Роберт Кеннеди-младший и бывший сенатор от Демократической партии Талси Габбард. В состав кабинета Трампа также может войти бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, что Маск активно поддерживал Трампа в ходе его предвыборной кампании и финансировал ее. Предприниматель также принял участие в митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания. До этой предвыборной гонки Маск утверждал, что придерживается нейтральной позиции в политике.

Полное интервью с членом избирательного штаба Дональда Трампа Игорем Туфельдом смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда».

#между тем #Дональд Трамп #илон маск #наш эксклюзив #игорь туфельд
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