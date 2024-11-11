ABC: Илон Маск принимает ключевые решения в команде Трампа

За несколько дней после выборов миллиардер Илон Маск превратился в влиятельную фигуру в окружении избранного президента Дональда Трампа, сообщает ABC. Он участвует в кадровых решениях и играет важную роль в формировании будущей администрации.

После выборов самый богатый человек в мире проводил почти каждый день в Мар-а-Лаго с Трампом, сообщили источники телеканала.

Маск появился на семейной фотографии Трампа в ночь выборов, был замечен за ужином с будущей первой леди Меланией Трамп и играл в гольф с семьей Трамп на выходных.

Бизнесмен присутствовал по крайней мере на двух телефонных звонках избранного президента с иностранными лидерами. Во время разговора с Владимиром Зеленским Трамп даже передал трубку Маску. Миллиардер также присутствовал на телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Основатель SpaceX поддерживал Трампа на выборах и финансировал его избирательную кампанию. На одном из митингов Маск заявил, что сократит расходы федерального бюджета США более чем на 2 триллиона долларов.

В штабе Трампа допустили, что Маск получит должность в правительстве США.