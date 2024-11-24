Cиловики показали задержание стрелка из Маркса

Правоохранительные органы Саратовской области задержали подозреваемого в стрельбе в Марксе, который стал участником дорожного конфликта и выстрелил в оппонентов.

В задержании участвовали сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД России совместно с коллегами из города Маркс, силовую поддержку оказывали специалисты СОБР Росгвардии.

Как сообщает 360.ru, задержан мужчина 1983 года рождения. К нему ворвались в квартиру и скрутили подозреваемого. После чего отвезли на допрос. Кадры задержания опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел в Марксе днем 24 ноября на улице Победы. Задержанный мужчина выпустил восемь пуль по находившимся в «Оке».

В результате две попали в мужчину 1992 года рождения, он погиб, еще один, 1976 года рождения, ранен, его госпитализировали.

Региональный СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.