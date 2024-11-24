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В Саратовской области неизвестный на авто расстрелял людей, есть погибший

По предварительной информации, один человек погиб при стрельбе в городе Маркс Саратовской области.
Дарина Криц 2024-11-24 14:53:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Неизвестный устроил стрельбу в городе Маркс Саратовской области. По предварительным данным, один человек погиб. Стрелок скрылся с места происшествия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального минздрава, еще один гражданин пострадал. В Марксе объявили план «Перехват», поскольку стрелявший передвигался на автомобиле, как сообщает телеграм-канал «112».

Кроме этого, очевидцы рассказали, что стрелявший мужчина произвел несколько выстрелов в двоих мужчин и скрылся с места инцидента.

Дорожный конфликт произошел на улице Победы, в котором Toyota Land Cruiser и «Ока» не смогли разъехаться.

В результате водитель иномарки достал пистолет и выстрелил в находящихся в отечественном авто людей. Погибший, по сведениям «112», 33-летний Михаил Кутузов.

 

 

#стрельба #Саратовская область #маркс #План Перехват
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