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СК возбудил дело после дорожного конфликта со стрельбой в Марксе

Следователи завели уголовное дело по факту дорожного конфликта в Марксе Саратовской области, полиция ищет открывшего стрельбу водителя.
Дарина Криц 2024-11-24 15:21:45
© Фото: skr64, Tekegram © Видео: skr64, Tekegram

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело после произошедшей стрельбы на одной из улиц города Маркс. Сообщается, что дело рассматривается по факту убийства и покушения на убийство местных жителей в ходе дорожного конфликта.

«Марксовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в городе Марксе (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105, часть 1 статьи 105 УК РФ)», - заявили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Следователи уточнили, что на улице Победы между водителями произошел конфликт, во время которого один из мужчин восемь раз выстрелил в двух других, которые были в автомобиле.

Один из них - автомеханик Михаил Кутузов - получил две пули и скончался на месте, второго - Алексея Соколовского - госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь, пишет Life. После совершения преступления стрелявший скрылся, его ищут.

Предполагается, что стрелявший водитель успел выехать из Маркса. Сведения о нем разосланы всем местным отделам полиции. 

#стрельба #Саратовская область #СК РФ #Уголовное дело #Дорожный конфликт #погиб человек
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