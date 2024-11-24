Путин посчитал свое предупреждение Западу достаточно ясным и понятным

Президент РФ Владимир Путин считает свое предупреждение Западу об ответных действиях на агрессию в отношении России ясным и понятным.

Об этом он заявил по завершении записи видеообращения 21 ноября, в котором сказал о прошедшем испытании в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешник». Комментарий после съемок президента опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», - говорит на видеокадрах президент РФ.

Напомним, во время выступления Путин сообщил, что по военому объекту Украины в Днепропетровске российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар ракетной системой «Орешник». Это стало ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории РФ.

На следующий день во время совещания с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, Путин добавил, что Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник». В свою очередь присутствовавший на встрече командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что эта система может поразить цель в любой части Европы.