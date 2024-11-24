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Путин посчитал свое предупреждение Западу достаточно ясным и понятным

Путин отметил, что считает предупреждение странам Запада достаточно ясным, после того, как завершил запись своего заявления по поводу пуска «Орешника».
Марина Крижановская 2024-11-24 16:29:08
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Poo Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин считает свое предупреждение Западу об ответных действиях на агрессию в отношении России ясным и понятным.

Об этом он заявил по завершении записи видеообращения 21 ноября, в котором сказал о прошедшем испытании в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешник». Комментарий после съемок президента опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», - говорит на видеокадрах президент РФ.

Напомним, во время выступления Путин сообщил, что по военому объекту Украины в Днепропетровске российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар ракетной системой «Орешник». Это стало ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории РФ.

На следующий день во время совещания с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, Путин добавил, что Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник». В свою очередь присутствовавший на встрече командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что эта система может поразить цель в любой части Европы.

#в стране и мире #Запад #Владимир Путин #предупреждение #видеообращение #ракеты "Орешник"
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