МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Все больше украинских граждан отказываются воевать на фронте

Украина оказалась в сложном положении ввиду отказа граждан воевать на фронте. Какие меры предпринимает украинское правительство для пополнения рядов военных?
Наталья Жадько Таисия Кваша 2024-11-20 22:35:39
© Фото: Oleksandr Rupeta, ZUMAPRESS.com, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство Украины намерено призвать более 160 тысяч человек. Однако для таких результатов идет на существенные меры. Например, недавно Минобороны Украины допустило призыв мобилизацию ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом.

Сейчас на фронт попадают даже инвалиды. Один из них сдался в Курской области. Он рассказал, как его забрали ТЦК и отправили воевать.

«Меня не брали, у меня инвалидность. А потом подошел ТЦК вечером, повезли в военкомат и уже домой не отпустили. Утром повезли в учебку», - объяснил пленный.

Случаи с отловом военнообязанных сотрудниками ТЦК уже не редкость. Украинцы пытаются изо всех сил не попасть в руки сотрудникам Территориального центра комплектования. Например, отдают взятки сотрудникам пограничного контроля, чтобы могли пропустить по поддельным документам.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде «план стойкости». В нем значатся 10 пунктов, один из которых направлен на изменение подходов к мобилизации и рекрутингу военных. Это означает, что на Украине появится новая система контрактов ВСУ для тех, кто не достиг подходящего возраста для мобилизации. Теперь вступить в ряды украинских военных смогут люди младше 25 лет.

По словам Зеленского, в будущем планируется рекрутировать не только мобилизованных, но и контрактников. Это является еще одним шагом до тотальной мобилизации украинских граждан.

Мобилизационный ресурс в стране постепенно подходит к концу, а потери ВСУ становятся колоссальными. Вскоре Украине будет некем воевать.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #мобилизация #украинские военные #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 