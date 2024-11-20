Правительство Украины намерено призвать более 160 тысяч человек. Однако для таких результатов идет на существенные меры. Например, недавно Минобороны Украины допустило призыв мобилизацию ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом.

Сейчас на фронт попадают даже инвалиды. Один из них сдался в Курской области. Он рассказал, как его забрали ТЦК и отправили воевать.

«Меня не брали, у меня инвалидность. А потом подошел ТЦК вечером, повезли в военкомат и уже домой не отпустили. Утром повезли в учебку», - объяснил пленный.

Случаи с отловом военнообязанных сотрудниками ТЦК уже не редкость. Украинцы пытаются изо всех сил не попасть в руки сотрудникам Территориального центра комплектования. Например, отдают взятки сотрудникам пограничного контроля, чтобы могли пропустить по поддельным документам.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде «план стойкости». В нем значатся 10 пунктов, один из которых направлен на изменение подходов к мобилизации и рекрутингу военных. Это означает, что на Украине появится новая система контрактов ВСУ для тех, кто не достиг подходящего возраста для мобилизации. Теперь вступить в ряды украинских военных смогут люди младше 25 лет.

По словам Зеленского, в будущем планируется рекрутировать не только мобилизованных, но и контрактников. Это является еще одним шагом до тотальной мобилизации украинских граждан.

Мобилизационный ресурс в стране постепенно подходит к концу, а потери ВСУ становятся колоссальными. Вскоре Украине будет некем воевать.