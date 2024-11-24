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Меркель дала советы по общению с Трампом

Бывший немецкий канцлер порекомендовала быть искренним и смелым.
Сергей Лебедев 2024-11-24 13:59:59
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

При общении с избранным американским президентом Дональдом Трампом необходимо быть искренним, не бояться его и выслушивать приведенные им аргументы. Такой совет политикам дала бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в интервью газете The Times, пишет радио Sputnik.

«Вам не обязательно быть особенно дружелюбным, но и не обязательно быть слишком суровым. Просто будьте таким, какой вы есть, как личность», - добавила Ангела Меркель.

Напомним, ранее политик поделилась, для чего ей нужно было контактировать с российским президентом Владимиром Путиным. Также она пояснила, зачем Германия договорились о «Северном потоке» и почему она не разорвала все экономические связи с РФ.

Также накануне Ангела Меркель высказалась о ситуации на Украине. По ее словам, киевский режим не может в одиночку начинать переговоры с Москвой на тему дипломатического разрешения конфликта.

#в стране и мире #сша #Германия #Дональд Трамп #Ангела Меркель #ФРГ #Президент
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