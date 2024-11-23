Меркель: Киев не может в одиночку принимать решение о переговорах

Украина не может в одиночку начинать переговоры с Россией на тему дипломатического решения конфликта. Такое заявление недавно в интервью газете Corriere della Sera сделала бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.

«Многие страны, поддерживающие Украину, должны вместе с Киевом решать, когда обсуждать с Россией дипломатическое решение конфликта. Киев не может принимать решения в одиночку», - сказала экс-лидер ФРГ.

Ангела Меркель заявила и о недопустимости ведения переговоров «через голову Украины». При этом она не смогла сказать, когда может начаться диалог, сославшись на то, что она больше не занимается политикой.

Напомним, на прошлой неделе нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц неожиданно позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Разговор продлился около часа. В ходе диалога российский лидер напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО.

Позже Олаф Шольц заявил, что обсуждение конфликта на Украине с Владимиром Путиным были и остаются важными для донесения до Москвы позиции ЕС. По его словам, европейские страны должны «действовать и говорить».

Перед звонком российскому лидеру немецкий канцлер провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Они тоже обсудили Украину.