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МО РФ показало уничтожение МиГ-29 ракетой «Искандера»

Для уничтожения истребителя использовалась ракета с кассетной боевой частью.
2024-11-23 14:03:50
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по украинскому истребителю МиГ-29. Кадры уничтожения показало Министерств обороны РФ.

Вражеский самолет располагался на аэродроме Днепр. Для его уничтожения использовалась ракета с кассетной боевой частью. В результате точного удара помимо самолета уничтожены до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении МиГ-29 украинских воздушных сил в сводке. Также была поражена инфраструктуры военных аэродромов противника.

В День ракетных войск и артиллерии Минобороны России поделилось кадрами боевой работы расчета ОТРК «Искандер» группировки войск «Запад». Комплексы находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но наносят противнику огромный ущерб.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #МиГ-29 #Искандер #ракета
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