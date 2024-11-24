Совсем узкий круг лиц знал о скором применении новейшей ракетной системы «Орешник». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Разработка новейших видов вооружения, тем более в такой геополитической ситуации, - это абсолютно засекреченный процесс», - отметил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков утверждает, что не был в курсе об «Орешнике». По его словам, о новом вооружении он узнал вместе со всеми.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента отметил, что Владимиру Путину приходится отвечать на безрассудные действия западных стран. Ключевую роль в усилении напряженности, говорит Дмитрий Песков, играет уходящая американская администрация.