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Кремль: контактов с администрацией США после удара «Орешником» не было

Дмитрий Песков заявил, что в ВС РФ проработают механизмы оповещения мирного населения Украины на случай ударов баллистическими ракетами.
Алексей Курильченко 2024-11-22 13:18:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контактов с действующей администрацией Соединенных Штатов после удара ракетой «Орешник» не имелось. При этом президент РФ Владимир Путин в своем обращении указал на готовность говорить с Западом.

«Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам - и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию... Каких-либо контактов с действующей администрацией не было.», - заявил Песков.

При этом вчерашнее сообщение было весьма исчерпывающим и понятным, отметил Песков. Он выразил уверенность, что Белый дом ознакомился с этим заявлением.

Представитель Кремля также отметил, что Вашингтону следовало бы прислушаться к словам Путина, которые он говорил в Санкт-Петербурге в сентябре. Тогда российский лидер четко дал понять о последствиях в случае применения западного оружия по территории РФ.

 

#в стране и мире #сша #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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