Матвиенко предложила ввести в РФ Десятилетие семьи

России нужно Десятилетие семьи, чтобы добиться желаемых результатов в семейной и демографической политике. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

«Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки. Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не дает. А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов… и время», - говорится в заявлении Матвиенко на сайте Совета Федерации.

В настоящее время Совфед работает над коррективами нормативных актов для преодоления демографического кризиса. Всем необходимым законам будет открыта «зеленая улица», подчеркнула председатель.

Также Матвиенко поздравила российских матерей с Днем матери. Она отметила, что государство делает все для комфортного воспитания детей и счастья матерей.

Напомним, что 2024 год в России был объявлен Годом семьи. Президент России Владимир Путин отметил, что главное предназначение семьи - это продолжение рода, то есть продолжение многовековой истории государства.