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Путин подписал закон о продлении выплат накопительной пенсии

Срок выплат пенсии увеличен федеральным законом на полгода.
Алексей Курильченко 2024-11-24 10:26:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Срок выплаты накопительной пенсии с следующем году увеличится до 22,5 лет. Соответствующий федеральный закон подписал президента России Владимир Путин.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев», - цитирует 360.ru текст закона.

Отметим, что с 2021 года срок выплаты накопительной пенсии составлял 22 года. Увеличение потребовалось на фоне увеличения продолжительность жизни россиян.

Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в России составила 73,5 года. Таких высоких показателей никогда не фиксировалось в истории Советского Союза и своевременной России, уточнил премьер-министр. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что у россиян также сместилось ощущение возраста - люди стали чувствовать себя более молодыми.

#в стране и мире #Владимир Путин #пенсия #накопительная пенсия
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