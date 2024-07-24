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Мурашко: ощущение возраста россиян сместилось примерно на 10 лет

По словам главы ведомства, это является нормальным развитием системы здравоохранения.
Ирина Егорова 2024-07-24 21:26:52
© Фото: Alexander KulebyakinGlobal Look Press, Global Look Press

Внутреннее ощущение возраста у россиян сместилось примерно на десять лет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

«Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и у 50-летних граждан - они чувствуют себя на 40.

Это обусловлено нормальным развитием системы здравоохранения, считает глава ведомства. Также ситуация свидетельствует, что граждане «нормально» относятся к своему здоровью.

#здоровье #Здравоохранение #минздрав #россияне #Михаил Мурашко #возраст #ощущение
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