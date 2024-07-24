Мурашко: ощущение возраста россиян сместилось примерно на 10 лет

Внутреннее ощущение возраста у россиян сместилось примерно на десять лет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

«Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и у 50-летних граждан - они чувствуют себя на 40.

Это обусловлено нормальным развитием системы здравоохранения, считает глава ведомства. Также ситуация свидетельствует, что граждане «нормально» относятся к своему здоровью.