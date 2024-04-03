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Продолжительность жизни россиян достигла рекордных 73,5 года

Михаил Мишустин заявил, что для увеличения продолжительности жизни в России необходима качественная и доступная медицина.
Ян Брацкий 2024-04-03 14:06:23
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Продолжительность жизни россиян по итогам минувшего года достигла почти 73 с половиной лет, что выше доковидных значений. Об этом председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил во время отчета о работе кабмина перед депутатами Госдумы РФ.

Таких высоких показателей никогда не фиксировалось в истории Советского Союза и своевременной России, уточнил премьер-министр.

«Как сказал глава государства в послании, главное, чтобы росла продолжительность активной и здоровой жизни. Для этого нужна качественная и доступная медицина», - отметил Мишустин.

По поручению Владимира Путина в стране создан санитарный щит - специальная программа, позволяющая оперативно реагировать на изменение эпидемиологической обстановки. Разработаны около 40 новых тест-систем для быстрой диагностики заболеваний. Также создана сеть центров и мобильных лабораторий, оснащенных всем необходимым, уточнил Мишустин.

В начале года Росстат опубликовал данные об ожидаемой продолжительности жизни в 2045 году. Оптимистичный прогноз предусматривает 84,5 года. При неблагоприятных расчетах этот показатель составит 77,1 года, уточнили в Росстате.

#в стране и мире #Медицина #продолжительность жизни #Госдума РФ #мишустин
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