С 2014 года в ДНР погибло больше девяти тысяч мирных жителей

С мая 2014 года по 2023 год на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли более девяти тысяч мирных жителей, в том числе 233 ребенка, еще более 13 тысяч человек получили ранения.

С момента эскалации конфликта в 2022 году жертвами украинских боевиков в регионе стали 4 778 человек, из них 142 ребенка. Данные приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За 683 дня эскалации погибло 4 778 гражданских лица, в том числе 142 ребенка <...> с 2014 по 2023 год - погибло 9 152 гражданских лица, в том числе 233 ребенка», - говорится в Telegram-канале представительства.

С 2014 года украинские военнослужащие обстреляли регион больше 28 тысяч раз, использовав при этом 156 689 боеприпасов, в том числе почти 18,5 тысяч ракет из РСЗО.

Ранее стало известно, что боевики в новогоднюю ночь совершили массированный обстрел Донецка, в ходе которого погибли четыре человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще 13 человек получили ранения.

Позже атаку прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила, что так поступить могло только «террористическое зверье».