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Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Мария Захарова подчеркнула, что украинские боевики в очередной раз вели огонь по гражданским объектам.
Игнат Далакян 2024-01-01 10:24:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что обстрелы с украинской стороны гражданских объектов Донецка в новогоднюю ночь являются поступком «террористического зверья».

«Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января украинские боевики нанесли массированный удар по Донецку. Удары были зафиксированы в Ворошиловском районе города, также в самом центре Донецка, включая главную площадь и в Калининском и Буденновском районах.

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил о четырех жертвах и тринадцати пострадавших в результате ударов националистов. В СЦКК ДНР отмечают, что обстрел Донецка продолжается.

#Донецк #Мария Захарова #МИД РФ #Обстрел
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