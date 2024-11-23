ЦАХАЛ нанес удары по южному пригороду Бейрута

Авиация Израиля атаковала южный пригород Бейрута в субботу ночью. Как пишет ливанский телеканал Al Manar, удары нанесли по районам Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.

Незадолго до этого представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи обратился к жителям районов Харет Хрейк и Гхбейри и посоветовал им эвакуироваться из нескольких зданий, в которых якобы находятся объекты ливанского движения «Хезболла».

Ранее в результате атаки ЦАХАЛ на центр Бейрута погибли четыре человека, также некоторые люди получили ранения. очевидцы рассказали, что израильские истребители нанесли удар по одному из зданий в Зукук аль-Блат.