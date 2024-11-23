МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦАХАЛ нанес удары по южному пригороду Бейрута

Незадолго до ударов жителей районов Харет Хрейк и Гхбейри призвали покинуть здания, в которых, по заявлению ЦАХАЛ, находятся объекты «Хезболлы».
Анастасия Бобылева 2024-11-23 02:19:37
© Фото: stringer XinHua Globallookpress

Авиация Израиля атаковала южный пригород Бейрута в субботу ночью. Как пишет ливанский телеканал Al Manar, удары нанесли по районам Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.

Незадолго до этого представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи обратился к жителям районов Харет Хрейк и Гхбейри и посоветовал им эвакуироваться из нескольких зданий, в которых якобы находятся объекты ливанского движения «Хезболла».

Ранее в результате атаки ЦАХАЛ на центр Бейрута погибли четыре человека, также некоторые люди получили ранения. очевидцы рассказали, что израильские истребители нанесли удар по одному из зданий в Зукук аль-Блат.

#в стране и мире #Израиль #Бейрут #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 