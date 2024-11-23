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ЦАХАЛ призвали жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться

По данным Армии обороны Израиля, в регионе якобы размещены объекты «Хезболлы».
Глеб Владовский 2024-11-23 01:07:22
© Фото: Sally Hayden Keystone Press Agency Globallookpress

Израильские военнослужащие призвали жителей дух пригородных районов Бейрута срочно эвакуироваться. Информация о предупреждении появилась в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«В частности тем, кто находится в зданиях, в кварталах Харет-Хрейк, Гхбейри. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлы". Ради безопасности вас и ваших близких, вы обязаны немедленно эвакуироваться из этих зданий и находиться на расстоянии от них не менее 500 метров», - говорится в обращении.

Израильская армия регулярно обстреливает территорию Ливана с целью якобы уничтожения объектов членов шиитского движения. Так, в результате авиаударов по центральной части Бейрута погибли не менее четырех человек.

#в стране и мире #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля
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