ЦАХАЛ призвали жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться

Израильские военнослужащие призвали жителей дух пригородных районов Бейрута срочно эвакуироваться. Информация о предупреждении появилась в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«В частности тем, кто находится в зданиях, в кварталах Харет-Хрейк, Гхбейри. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлы". Ради безопасности вас и ваших близких, вы обязаны немедленно эвакуироваться из этих зданий и находиться на расстоянии от них не менее 500 метров», - говорится в обращении.