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Атака ВВС ЦАХАЛ на центр Бейрута привела к гибели не менее четырех человек

Очевидцы рассказали, что здание в районе Зукук аль-Блат в центре ливанской столицы подверглось авиаударам Израиля, из-за чего некоторые люди погибли и получили ранения.
Марина Крижановская 2024-11-18 21:15:29
© Фото: stringer XinHua Globallookpress

По меньшей мере четыре человека погибли в столице Ливана при ударах израильской армии. Сообщается, что истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали район Зукук аль-Блат в центре Бейрута.

Кроме этого, при ударах Военно-воздушных сил восемь жителей получили ранения. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций при ливанском минздраве и очевидцев, увидевших, как ЦАХАЛ ударил по одному из зданий в Зукук аль-Блат.

«По предварительным данным, четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате израильского авиаудара по району Зукук аль-Блат в Бейруте», - процитировало агентство заявление ведомства.

Кроме того, в ночь на 18 ноября стало известно о гибели руководителя информационной службы «Хезболлы» Мухаммеда Афифа. После военизированная группировка подтвердила его смерть. Он находился в здании, по которому истребители нанесли не менее двух ракетных ударов.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ
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