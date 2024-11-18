Атака ВВС ЦАХАЛ на центр Бейрута привела к гибели не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли в столице Ливана при ударах израильской армии. Сообщается, что истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали район Зукук аль-Блат в центре Бейрута.

Кроме этого, при ударах Военно-воздушных сил восемь жителей получили ранения. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций при ливанском минздраве и очевидцев, увидевших, как ЦАХАЛ ударил по одному из зданий в Зукук аль-Блат.

«По предварительным данным, четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате израильского авиаудара по району Зукук аль-Блат в Бейруте», - процитировало агентство заявление ведомства.

Кроме того, в ночь на 18 ноября стало известно о гибели руководителя информационной службы «Хезболлы» Мухаммеда Афифа. После военизированная группировка подтвердила его смерть. Он находился в здании, по которому истребители нанесли не менее двух ракетных ударов.