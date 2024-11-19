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Расчет ОТРК «Искандер» нанес мощный удар по военной инфраструктуре ВСУ

Ракетчики работают в любое время суток и в любых метеорологических условиях, поскольку погода не влияет на точность попадания.
2024-11-19 04:02:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В День ракетных войск и артиллерии Минобороны России поделилось кадрами боевой работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад». Наши военнослужащие нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения СВО.

Поднимается ракета - расчет готовится к пуску. Как отмечают ракетчики, от поступления координат цели до боевой работ проходит минимум времени, буквально несколько минут. После пуска бойцы незамедлительно покидают позицию.

Многотонный тягач пусковой ОТРК «Искандер» легко проходит по любой местности. Это сохраняет жизни ракетчиков и саму пусковую, когда необходимо быстро покинуть позицию.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» группировки войск «Запад» находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но способны наносить огромный ущерб противнику. Поэтому подразделения ВСУ постоянно чувствуют угрозу, исходящую от ОТРК.

Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуски. Они работают по заданным целям в любую погоду, так как метеорологические условия не влияют на точность попадания.

Во вторник 19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил ракетчиков и артиллеристов и отметил слаженность их работы в зоне спецоперации.

Ранее российский FPV-дрон прямым попаданием уничтожил боевиков ВСУ в Курской области. Уничтожение цели зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#отрк #Искандер #ВСУ #ракетчики
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