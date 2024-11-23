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Командир роты рассказал, почему Дальнее штурмовали почти без артподготовки

В населенном пункте осталось много мирных жителей, сообщили наши бойцы.
Варвара Шрадер 2024-11-23 18:55:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные штурмовали Дальнее в Донецкой Народной Республике почти без специальной артподготовки. Это связано с тем, что в населенном пункте осталось много мирных людей, укрывавшихся в своих домах. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал командир роты, участвовавшей в освобождении поселка.

«Гражданские использовались (боевиками. - Прим.ред.) по большей части в своих каких-то целях, чтобы меньше выходить на улицу, чтобы меньше попадать в кадры дронов наших», - говорит командир роты с позывным Абхаз.

Он отметил, что националисты не ожидали штурма. По словам военнослужащего, противник предпринимал лишь «хлипкие» попытки контратак. В ходе боев в окрестностях Курахово ВСУ потеряли как минимум три танка Leopard, из одного из них они успели обстрелять дом мирных жителей.

«Мы не дали им после Максимильяновки там закрепиться, продолжили наш натиск и за счет этого получилось туда зайти так быстро и провести зачистку», - рассказал Абхаз.

Напомним, об освобождении населенного пункта Дальнее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили в минувший четверг. Поселок был взят под контроль подразделениями группировки войск «Юг».

#Минобороны России #освобождение #МО РФ #наш эксклюзив #Дальнее
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