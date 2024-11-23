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На камеру попал удар из танка Leopard по дому с мирными жителями

Людям удалось выжить, но они получили контузию и осколочные ранения.
2024-11-23 10:18:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ нанесли удар в упор из танка Leopard по дому в Дальнем (ДНР), в котором находились мирные жители. Момент попал на камеру дрона-разведчика.

Проводя разведку с воздуха, наши военнослужащие заметили, что к одному из домов подъехала гражданская машина. К ней вышли несколько человек, затем все направились к дому. Спустя какое-то время к населенному пункту приблизились боевики ВСУ на двух танках Leopard. Один из них открыл огонь по домам, среди его целей оказался дом с мирными жителями.

На момент выстрела люди находились в подвале, поэтому все они остались живы. Люди получили контузию и осколочные ранения. Позже их эвакуировали бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й армии, освободившие населенный пункт.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #Леопард #мирные жители #наш эксклюзив
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