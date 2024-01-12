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Нефть подорожала более чем на 3% после атак США и Великобритании по Йемену

Цена нефти зафиксировалась на отметке $73,44 за баррель
Ирина Егорова 2024-01-12 03:16:01
© Фото: IMAGOWestlight, Global Look Press

Цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как США и Великобритания нанесла удары по связанным с хуситами объектам в Йемене.

С отметки в $71.17 цена нефти за баррель подскочила до $73,44. Данные актуальны на 3.16 12 января.

В столице страны, Сане, были слышны как минимум три взрыва. Сильные взрывы слышны в городе Ходейда, Удары нанесены по нескольким районам, включая аэропорт. Атакованы населенные пункты Саада и Дхамар. Атаки нацелены на ополченцев-хуситов в Йемене, которые контролируют большую часть страны и настроены атаковать международное судоходство из-за недовольства ситуацией в секторе Газа. Это станет серьезной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке на фоне вызывающей споры военной операции Израиля при поддержке США в Газе. Лидер йеменского движения пообещал принять ответные меры против атак со стороны США и Великобритании.

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