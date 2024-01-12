Huffington Post: администрация Байдена рассказала конгрессу об ударах по хуситам

Администрация Джо Байдена в четверг поделилась с лидерами конгресса планом совместных авиаударов США и Великобритании по Йемену, сообщает Huffington Post со ссылкой на американского чиновника.

США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену в четверг время в США (разница во времени в Вашингтоне по сравнению с Москвой - минус 7 часов), говорится в сообщении. Это станет серьезной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке на фоне вызывающей споры военной операции Израиля при поддержке США в Газе.

Атаки будут нацелены на ополченцев-хуситов в Йемене, которые контролируют большую часть страны и настроены атаковать международное судоходство из-за недовольства ситуацией в секторе Газа.

В то же время чиновник подчеркнул, что авиаудары «не решат проблему», а сам подход «не образует целостной стратегии». Представители Совета национальной безопасности не сразу ответили на просьбу о комментариях.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене, сообщила The Times.