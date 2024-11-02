Кабмин выделит на помощь жителям курского приграничья 48 млн рублей

Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий боевиков киевского режима в Курской области. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров.

«Выделить в 2024 году МЧС РФ... бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду оказание единовременной матпомощи пострадавшим гражданам», - сказано в тексте распоряжения.

Для определения получателей единовременной материальной помощи правительству региона необходимо предоставить МЧС поименные списки нуждающихся граждан. Контролировать расходование средств будет МЧС России.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале августа. Под огнем националистов оказались не только военные, но и мирные жители.

За время боев на курском направлении потери украинской стороны составили более 20 тысяч человек, сообщили ранее в Минобороны России. В приграничье киевский режим также потерял 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 бронемашин, 33 РСЗО, большое количество техники производства стран НАТО.