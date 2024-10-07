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Лавров: вторжение ВСУ в Курскую область - это реакция на заявления Путина

Дипломат напомнил, что российский лидер называл предпосылки к урегулированию конфликта.
Глеб Владовский 2024-10-07 12:57:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженное вторжение украинских боевиков в Курскую область - это реакция на заявления президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании кризиса на Украине. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek.

По его словам, издержки конфликта очень велики для самих украинцев, руководство которых отправляет их на убой.

«Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», - приводит его слова издание.

Дипломат также напомнил о требовании отменить антироссийские санкции, обеспечить права и свободы русскоязычному населению и объявить нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины. А поскольку США и их союзники хотят нанести РФ стратегическое поражение, Москва вынуждена продолжать СВО.

Ранее сообщалось, что Лавров поднял тему конфликта на Украине в ходе работы на 79-й Генассамблее ООН. 

#Курская область #ВСУ #Лавров #вторжение всу
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