Потери украинской стороны с начала боевых действий на Курском направлении составили более 20 200 военнослужащих, говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в регион.

С начала боев в граничащем с Украиной регионе противник потерял 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий. Также ВСУ лишились 33 РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шести MLRS, девяти ЗРК, 43 станций РЭБ, девяти контрбатарейных РЛС, трех РЛС ПВО.

Суточные потери противника на Курском направлении превысили 350 человек. Помимо живой силы, в течение суток ВСУ потеряли шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, в том числе САУ Caesar и буксируемую гаубицу М777, три автомобиля, три станции РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.