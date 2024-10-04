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ВСУ потеряли более 20 тысяч человек с начала боев в Курской области

Также за время боевых действий на Курском направлении противник лишился 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин.
2024-10-04 14:11:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Потери украинской стороны с начала боевых действий на Курском направлении составили более 20 200 военнослужащих, говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в регион.

С начала боев в граничащем с Украиной регионе противник потерял 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий. Также ВСУ лишились 33 РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шести MLRS, девяти ЗРК, 43 станций РЭБ, девяти контрбатарейных РЛС, трех РЛС ПВО.

Суточные потери противника на Курском направлении превысили 350 человек. Помимо живой силы, в течение суток ВСУ потеряли шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, в том числе САУ Caesar и буксируемую гаубицу М777, три автомобиля, три станции РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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