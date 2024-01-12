Times: Сунак проинформировал кабинет министров об авиаударах по Йемену

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене, сообщает The Times. США и Британия могут начать военную операцию в ближайшие часы.

Вечером Сунак обсудил военную операцию против хуситов с президентом Египта Ас-Сиси, сообщил автор издания. Атака с британской базы Акротири на Кипре должна проходить через воздушное пространство этой страны. На Кипре базируются британские самолеты Typhoon, которые, скорее всего, будут задействованы в ходе операции.

Удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене будут «ограниченными, но значительными», говорится в статье. Сообщается, что Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве.

Тем временем лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил о мобилизации в подконтрольных «Ансар Аллах» районах Йемена. По его словам, «число призывников исчисляется тысячами».

С началом военной операции Израиля в секторе Газа йеменские хуситы организовали серию атак на грузовые суда, следующие через Красное море. Один из крупнейших морских перевозчиков, датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk заявила, что будет перенаправлять свои суда на юг вокруг мыса Доброй Надежды.

Кроме того, хуситы предприняли атаки на американские военные корабли и по территории Израиля. Сообщалось, что ВМС США за последние месяцы сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, которые были запущены с территории Йемена.